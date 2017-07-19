Трамп назвал фейком новость о тайном совместном ужине с Владимиром Путиным

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Трамп назвал фейком новость о тайном совместном ужине с Владимиром Путиным

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Первая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Фото: © REUTERS/Carlos Barria

По мнению главы Белого дома, СМИ ведут себя по отношению к нему всё более нечестно.

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о том, что во время саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге тайно встречался за ужином со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

— Рассказанная СМИ фейковых новостей история о тайном ужине с Путиным нездорова. Все лидеры "Большой двадцатки" и их супруги были приглашены канцлером Германии. Пресса об этом знала, — написал Трамп на своей странице в "Твиттере".

После он добавил, что СМИ ведут себя всё более и более нечестно, выставляя в зловещем свете даже официальный обед для лидеров G20.

Напомним, в ряде американских СМИ написали о том, что президенты США и России во время саммита провели встречу, о которой ранее общественности ничего не сообщалось. По данным изданий, во время ужина Трамп подсел к Путину и около часа общался с ним в присутствии одного только переводчика.

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