Трамп назвал фейком новость о тайном совместном ужине с Владимиром Путиным

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о том, что во время саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге тайно встречался за ужином со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Fake News story of secret dinner with Putin is "sick." All G 20 leaders, and spouses, were invited by the Chancellor of Germany. Press knew!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 июля 2017 г.
— Рассказанная СМИ фейковых новостей история о тайном ужине с Путиным нездорова. Все лидеры "Большой двадцатки" и их супруги были приглашены канцлером Германии. Пресса об этом знала, — написал Трамп на своей странице в "Твиттере".
После он добавил, что СМИ ведут себя всё более и более нечестно, выставляя в зловещем свете даже официальный обед для лидеров G20.
Напомним, в ряде американских СМИ написали о том, что президенты США и России во время саммита провели встречу, о которой ранее общественности ничего не сообщалось. По данным изданий, во время ужина Трамп подсел к Путину и около часа общался с ним в присутствии одного только переводчика.
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