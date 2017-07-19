Пожарные ликвидировали возгорание на судне в Петропавловске-Камчатском

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Пожарные ликвидировали возгорание на судне в Петропавловске-Камчатском

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Ликвидация пожара на судне в Петропавловске-Камчатском. Фото: сайт ГУ МЧС по Камчатскому краю

К моменту прибытия спасателей наблюдалось плотное задымление — горели швартовые кранцы.

Пожарные ликвидировали возгорание на судне — сборщике льяльных вод в Петропавловске-Камчатском. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Об этом сообщает ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Инцидент произошёл рано утром 19 июля.

— По предварительной информации, во время очистки танков судна от остатков топлива произошло короткое замыкание электронасоса, в результате чего случилось возгорание паровоздушной смеси. Это и послужило причиной пожара, — сообщили спасатели.

По данным МЧС, в тушении пожара приняли участие более 30 человек личного состава и десять единиц техники. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

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