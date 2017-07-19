Кадыров предложил бойцам UFC сразиться насмерть с членами клуба "Ахмат"

По словам главы ЧР, пережитые ужасы войны сделали чеченских бойцов отважнее и решительнее.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров бросил вызов спортивной организации UFC, под эгидой которой, как считается, выступают лучшие бойцы смешанных единоборств в мире.

— Мы предлагаем, чтобы бойцы UFC и клуба "Ахмат" сошлись в турнире. И посмотрим, чьи бойцы сильнее. Я думаю, это будет зрелищно. Они будут биться до конца. Это будет бой насмерть, — сказал Рамзан Кадыров в интервью телеканалу HBO.

Он выразил уверенность, что чеченские бойцы отважнее и решительнее своих соперников, поскольку ещё в детстве своими глазами видели все ужасы войны.

— Я сам сражался с 15 лет и знаю, что такое война. Я отличный солдат и хороший стратег. Я люблю драться. Я родился и вырос на войне, и смерть в битве была бы для меня самой большой радостью, — добавил Кадыров.

Интервью с Рамзаном Кадыровым выйдет в эфир телеканала HBO 18 июля в десять часов вечера по североамериканскому восточному времени (19 июля, 6:00).