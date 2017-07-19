Отчёт: КНДР проводит публичные казни за проституцию и передачу сеульской прессы

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Отчёт: КНДР проводит публичные казни за проституцию и передачу сеульской прессы

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Фото: ©REUTERS/Denis Balibouse

Как сообщает Reuters, данные южнокорейской правозащитной группы были основаны на показаниях 375 северокорейских перебежчиков.

В отчёте южнокорейской неправительственной организации Transitional Justice Working Group (TJWG) утверждается, что КНДР проводит публичные казни за проституцию, воровство и распространение южнокорейской прессы. Как сообщает Reuters, по данным документа, приговор приводится в исполнение на территориях школ и рынков, а также на берегах рек.

Кроме того, по данным агентства, на вынесение соответствующего решения зачастую в значительной степени влияет "дурное прошлое семьи".

Отчёт TJWG был составлен на основании показаний 375 северокорейских перебежчиков. Как отмечается в материале, сотрудники Reuters не смогли самостоятельно проверить показания перебежчиков, представленные в отчёте.

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