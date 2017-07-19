Самолёт МЧС РФ доставил из Йемена 62 гражданина России и СНГ

На территории страны уже несколько лет идёт война между правительственными войсками и шиитскими повстанцами.

Самолёт Ил-76 МЧС России доставил 62 гражданина России и СНГ из Йемена. По сообщению спасателей, борт с людьми, пожелавшими покинуть зону вооружённого конфликта, приземлился в ночь на 19 июля в аэропорту Домодедово.

— Во время полета их сопровождал медицинский персонал Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда "Центроспас" и психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России, — говорится в сообщении.

Отметим, что с 2014 года в Йемене идёт вооружённый конфликт между шиитской группировкой "Ансар Аллах" и правительственными силами. Весной 2015 года участие в войне на стороне правительства Йемена приняли несколько арабских государств во главе с Саудовской Аравией. Спустя год Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) объявили о выводе своих войск с территории Йемена. А в июне 2017 года из-за поддержки терроризма в регионе было аннулировано участие в операции Катара.

В стране также бушует эпидемия холеры. По информации ООН, число заболевших уже достигло 313 тысяч человек, более 2,1 тысячи человек скончались.