На Сахалине обнаружили останки японского солдата

Как рассказали участники поискового отряда, останки военнослужащего Императорской армии Японии в дальнейшем будут направлены японской стороне.

Поисковики фонда "Пионер" и "Победа 45", а также участники военно-патриотического лагеря "Поиск" в рамках акции "Вахта памяти" обнаружили останки солдата Императорской армии Японии в Смирныховском районе Сахалинской области.

Как сообщается на странице поискового объединения "Авиапоиск" во "ВКонтакте", участники акции также обнаружили рядом с останками ботинки, две обоймы с патронами от винтовки "Арисака", фрагменты кошелька, курительную трубку.

— В дальнейшем останки воина будут переданы японской стороне, — говорится в сообщении.

Как отмечается, останки были найдены 14 июля.

"Вахта памяти" — всероссийская акция, цель которой — почтить память погибших в ходе Великой Отечественной войны. Обычно акция проходит за несколько дней до 9 Мая и в конце лета, но в некоторых регионах мероприятия продолжаются на протяжении всего лета. Участники "Вахты памяти" ездят по местам сражений и организуют поиски останков для их торжественного перезахоронения.