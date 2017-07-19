Обвинённые в плагиате музыканты группы U2 попросили судью отклонить иск

Музыканты ирландской рок-группы U2 обратились судье округа Манхэттен в США с просьбой отклонить иск британского гитариста и композитора Пола Роуза, который требует выплатить ему пять миллионов долларов за незаконное заимствование элементов из написанной им инструментальной композиции Nae Slappin.

Как сообщает агентство Reuters, ирландские рокеры настаивают на том, что рядовой слушатель не найдёт ничего общего между записанным в 1989 году творением Роуза и песней The Fly, которую U2 выпустила два года спустя на альбоме Achtung Baby. Адвокат истца пока не прокомментировал заявление ответчиков.

Своё решение судиться спустя четверть века сам Роуз объяснил тем, что в начале девяностых он только начинал свою карьеру, а потому опасался, что разбирательство с группой U2 может разрушить её.