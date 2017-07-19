МИД РФ заявил о своей приверженности договору РСМД

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МИД РФ заявил о своей приверженности договору РСМД

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Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Москва обеспокоена тем, что американская сторона под надуманными предлогами ставит под сомнение необходимость сохранять этот договор.

Россия не сомневается в жизнеспособности Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и не намерена нарушать его условий. Об этом в интервью изданию "Коммерсант" заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

— Мы имеем целый ряд претензий к США с точки зрения неадекватного выполнения ими его требований. Но мы привержены этому договору и не хотим его слома или расшатывания, — сказал Рябков.

Замглавы внешнеполитического ведомства заявил, что Россия очень обеспокоена тем, что американцы используют надуманные предлоги, чтобы усомниться в необходимости сохранять этот договор.

Ранее американский генерал Пол Сельва заявил, что Вашингтон в ответ на нарушения Москвой договора о РСМД готов разместить ракеты средней дальности.

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