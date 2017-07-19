American Airlines дала "боингу" имя механика, проработавшего в компании 75 лет

Авиаперевозчик American Airlines назвал новый Boeing 777 в честь механика Азриэля Блэкмана, проработавшего в компании 75 лет. Таким образом руководство решило поблагодарить мужчину за его преданность.
Actual unveiling @AmericanAir for Al Blackman. Guinness world record service for airline mechcanic. @ABC @ABCWorldNews pic.twitter.com/tzsbmiIkKA— David Kerley (@David_Kerley) 18 июля 2017 г.
Торжественная церемония, на которой был представлен самолёт, прошла в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Под песню Simply The Best с судна сняли ткань, выстрелили хлопушки — и 91-летний механик увидел своё имя и подпись на "боинге".
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