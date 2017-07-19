American Airlines дала "боингу" имя механика, проработавшего в компании 75 лет

Мужчина также попал в Книгу рекордов Гиннесса как "обладатель самой длинной карьеры в авиакомпании".

Авиаперевозчик American Airlines назвал новый Boeing 777 в честь механика Азриэля Блэкмана, проработавшего в компании 75 лет. Таким образом руководство решило поблагодарить мужчину за его преданность.

Торжественная церемония, на которой был представлен самолёт, прошла в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Под песню Simply The Best с судна сняли ткань, выстрелили хлопушки — и 91-летний механик увидел своё имя и подпись на "боинге".