Макфол поздравил Хантсмана с выдвижением на должность посла США в РФ

Экс-посол США в РФ выразил надежду на то, что Хантсман полюбит свою будущую работу.

Экс-глава американской дипмиссии Майкл Макфол поздравил Хантсмана с выдвижением на пост посла США в России.

— Джон Хантсман, поздравляю с номинацией. Я любил эту работу. Надеюсь, вы тоже будете её любить, — написал Макфол на своей странице в "Твиттере".

Congratulations @JonHuntsman on your nomination. I loved the job. Hope you will too. — Michael McFaul (@McFaul) 19 июля 2017 г.

Напомним, ранее в ряде СМИ уже сообщалось о том, что президент США Дональд Трамп хотел бы видеть именно Хантсмана, занимавшего ранее должность посла США в КНР, во главе американской дипмиссии в РФ.