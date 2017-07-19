Макфол поздравил Хантсмана с выдвижением на должность посла США в РФ

Экс-глава американской дипмиссии Майкл Макфол поздравил Хантсмана с выдвижением на пост посла США в России.
— Джон Хантсман, поздравляю с номинацией. Я любил эту работу. Надеюсь, вы тоже будете её любить, — написал Макфол на своей странице в "Твиттере".
Congratulations @JonHuntsman on your nomination. I loved the job. Hope you will too.— Michael McFaul (@McFaul) 19 июля 2017 г.
Напомним, ранее в ряде СМИ уже сообщалось о том, что президент США Дональд Трамп хотел бы видеть именно Хантсмана, занимавшего ранее должность посла США в КНР, во главе американской дипмиссии в РФ.
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