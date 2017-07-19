Скончался один из пострадавших во время мощного шторма в Восточном Казахстане

У пожилого мужчины, которого травмировал упавший с крыши центра по выплате пенсий кусок крови, не выдержало сердце.

Житель казахстанского города Усть-Каменогорск, 82-летний труженик тыла Шерьяздан Исанов скончался от травм, полученных 17 июля во время сильнейшего урагана. О смерти пожилого мужчины порталу Tengrinews.kz рассказали его родственники.

Внука погибшего сообщил, что у пенсионера, которого травмировал упавший с крыши дома кусок кровли, не выдержало сердце. В городской больнице подтвердили гибель пациента и отметили, что в реанимацию тот поступил в крайне тяжёлом состоянии с многочисленными переломами и колотой раной груди.

Напомним, непогода обрушилась на Восточно-Казахстанскую область 17 июля. Синоптики прогнозировали усиление ветра до 20 метров в секунду, однако в действительности его скорость достигала 35 м/с. Упавшие куски кровли и ветки деревьев травмировали в общей сложности пять человек.