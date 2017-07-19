В США девочка задохнулась в авто, пока её мать шесть часов сидела у парикмахера

По данным СМИ, обнаружив, что дочь умерла, женщина ещё несколько часов не сообщала об этом в соответствующие службы.

В штате Джорджия молодая женщина оставила в заведённой машине свою годовалую дочь и отправилась в парикмахерскую, где пробыла шесть часов.

Как сообщают СМИ со ссылкой на полицию, выйдя из салона, 25-летняя Дижанель Этта Фаулер обнаружила, что машина заглохла, а дочь задохнулась. Как отмечается, вместо того чтобы позвонить в "911", женщина ездила несколько часов с телом малышки, заваленным одеждой, а потом с парковки госпиталя позвонила спасателям.

Женщине предъявлены обвинения в убийстве, сокрытии смерти и жестоком обращении с ребёнком.