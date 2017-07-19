За неделю шесть человек погибло из-за жары в Японии

Количество пострадавших выросло почти в два раза по сравнению с предыдущей неделей.

В период с 10 по 17 июля из-за жаркой погоды в Японии погибло шесть человек. Ещё 7680 человек были госпитализированы. Такие данные приводит служба пожарной охраны страны.

Почти половина пострадавших — люди старше 65 лет. Среди тех, кого доставили в больницы, 170 людям предписана госпитализация больше трёх недель. Двум с половиной тысячам потребуется менее длительное нахождение в медучреждениях.

Отметим, что в настоящий момент в Японии температура воздуха не опускается ниже отметки +35 градусов Цельсия.