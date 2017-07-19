Боевики перед отступлением заминировали исторические объекты Расафы

По словам сотрудника города-музея, сапёры начнут разминирование уже в ближайшее время.

Террористы организации ИГИЛ* перед отступлением из сирийского города-призрака Расафа заминировали большинство исторических памятников, рассказал представитель города-музея Абдула Витар.

— Городские ворота, цитадель, кафедральный собор святого Сергия, базилика и античные ёмкости для воды, крепостные стены и башни — сейчас всё это заминировано, — приводит слова Витара РИА "Новости.

Как отметил историк, ещё две недели назад древний город, возраст которого насчитывает полторы тысячи лет, был захвачен террористами, однако благодаря сирийский правительственной армии и поддержке российских ВКС город "удалось вернуть миру". По словам Витара, сапёры начнут свою работу уже в ближайшее время, поэтому специалисты смогут посетить город-музей уже в предстоящие зимние месяцы.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.