Россияне задолжали за коммунальные услуги 1,34 трлн рублей

Среди должников чаще встречаются владельцы инвестиционных квартир, а самыми ответственными плательщиками являются пенсионеры.

Объём общей задолженности за услуги жилищно-коммунального хозяйства в России составляет 1,34 триллиона рублей, из них долги населения — 645 миллиардов рублей. Об этом в интервью "Российской газете" сообщил глава Министерства строительства и ЖКХ Михаил Мень.

— Жители в основном очень дисциплинированно платят за ЖКХ. Среди них лишь шесть процентов имеют долги по жилищно-коммунальным услугам. Правда, в последнее время эта цифра ухудшилась, раньше среди населения было четыре процента неплательщиков, — сказал глава Минстроя.

Мень добавил, что в основном должники — это юридические лица, например управляющие компании. В будущем министерство планирует снизить объём задолженности, убрав посредников между потребителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими компаниями.

По словам министра, среди простых граждан должниками чаще всего оказываются либо "асоциальные категории, либо владельцы инвестиционных квартир". Обладатели недвижимости зачастую оставляют её "на будущее" своим детям, а потом отказываются за неё платить.