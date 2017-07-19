В США десятилетний мальчик нашёл череп предка слона возрастом 1 млн лет

По словам учёных, прежде столь же полный череп стегомастодона им удавалось отыскать всего однажды.

Десятилетний житель штата Нью-Мексико Джуд Спаркс неожиданно для себя сделал крупное археологическое открытие: во время загородной поездки со своей семьёй мальчик наткнулся на череп предка слона, жившего на нашей планете миллион лет назад.

Как рассказал журналистам телеканала Fox News сам подросток, на окаменелые останки он наткнулся совершенно случайно — гуляя с младшими братьями, Джуд споткнулся и упал.

— Это было похоже на большие кости, — описал мальчик увиденное и добавил, что поначалу принял находку за череп коровы.

Дети позвали своих родителей, и те быстро поняли, что речь, скорее всего, идёт о значительно более ценных останках. Глава семейства позвонил профессору биологии из университета Нью-Мексико и рассказал о гигантском черепе. Учёный, приехав на место, был поражён.

— Полагаю, это всего лишь второй полный череп стегомастодона, найденный в нашем штате, — отметил в беседе с сотрудниками телеканала Питер Хауд.

По словам биолога, речь идёт об останках предка слона. И тот факт, что череп и нижнюю челюсть удалось найти на одном участке близко друг к другу, вселяет надежду, что в этом же районе учёные смогут обнаружить и скелет целиком.