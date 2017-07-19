Школьники создали инвалидные 3D-коляски для котёнка с обездвиженными лапами

Состояние 6-месячного котёнка по кличке Рэй не позволяет ветеринарам его прооперировать.

Школьники из американского города Портсмут (штат Нью-Гэмпшир) с помощью 3D-принтера создали инвалидные коляски для котёнка с обездвиженными конечностями.

Как сообщает телеканал ABC, такое задание своим ученикам дала преподавательница, которая взяла котёнка из фонда защиты животных. Детей поделили на две команды, каждая из которых придумала прототип инвалидной коляски. Затем их распечатали на 3D-принтере в библиотеке рядом со школой.

Отмечается, что кресла-коляски должны помочь животному стать более мобильным.