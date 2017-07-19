Савченко назвала решение о создании Малороссии криком о помощи жителей Донбасса

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Савченко назвала решение о создании Малороссии криком о помощи жителей Донбасса

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Надежда Савченко. Фото: © РИА Новости/Григорий Костин

Этот шаг, уверена бывшая лётчица, стал неожиданностью даже для российских руководителей.

Народный депутат Надежда Савченко прокомментировала заявление главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко о создании на территории Донбасса нового государства — Малороссии.

— Это был отчаянный крик о помощи, какими словами он бы ни был назван. Мы прекрасно понимаем, что людей, которые остались там, так же не устраивает гнёт России, несмотря на то что они всё равно стоят с оружием в руках за интересы России против Украины, несмотря на то что там есть люди, которые убивают нас, и мы убиваем их, — заявила Савченко в эфире телеканала NewsOne.

По мнению нардепа, к решению о создании Малороссии не были готовы даже в Кремле.

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