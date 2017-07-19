ВЦИОМ: Более половины россиян ощутили на себе последствия погодных аномалий

За исключением Северо-Кавказского и Сибирского округов, большинство регионов страны отметили аномальный характер погоды этим летом.

Большая часть россиян считает, что лето 2017 года уже отметилось аномальными погодными условиями. При этом из их числа около 60 процентов утверждают, что ощутили на себе негативные последствия такой погоды. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Как отмечают социологи, больше всего в ходе опросов люди жаловались на плохое самочувствие и настроение из-за аномальных метеоусловий.

— Аномалии погоды этим летом заметили более половины россиян (58%), причём как в мегаполисах, так и в сельской местности эта доля превышает 50%. По словам 63% россиян, отмечающих аномальные погодные явления, они ощутили их влияние на себе. Существенно чаще, чем молодёжь (45% среди 18–24-летних) и мужчины (57%), об этом говорят пожилые люди (72% среди 60-летних и старше) и женщины (67%). В первую очередь сетуют на плохое самочувствие и настроение, но ряд ответов связан с жалобами экономического характера: потеря урожая, прибыли, — цитирует специалистов ВЦИОМ РИА "Новости".

Также социологи приводят данные, что, за исключением Северо-Кавказского и Сибирского округов, большинство районов страны отмечают аномальную погоду текущим летом. Притом три четверти (73%) населения этих регионов жалуются на слишком дождливое лето. Около половины из этой же группы (52%) также добавляют, что осадки сопровождаются низкими температурами. И лишь 18% пожаловались на аномальную жару. Примечательно, что ни один житель Москвы или Санкт-Петербурга из числа опрошенных не вошёл в последнюю статистическую группу.