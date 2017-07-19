Власти Китая задержали 4,8 тысячи человек по делам о краже персональных данных

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Власти Китая задержали 4,8 тысячи человек по делам о краже персональных данных

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Монитор компьютера. Фото: © РИА Новости/Владимир Трефилов

В связи с развитием интернет-технологий традиционные преступления всё быстрее распространяются во Всемирной сети.

Около 4,8 тысячи человек были задержаны за последние четыре месяца в Китае по делам о краже персональных данных в Интернете. Об этом сообщает Министерство общественной безопасности страны.

Отмечается, что в ходе спецопераций правоохранительные органы сумели раскрыть более 1,8 тысячи дел, связанных с хакерскими атаками и хищением личной информации. Чаще всего преступления совершают сотрудники крупных компаний и общественных организаций — они незаконно получают и продают персональные данные заинтересованным лицам. Участились случаи хищения информации и у интернет-провайдеров.

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