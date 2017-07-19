Около 48 тысяч школьников в Киргизии получили "недействительные аттестаты"

Типографская ошибка испортила вкладыш с табелем успеваемости в документе о получении школьного образования.

Выпускные в школах Киргизии прошли ещё в июне, но только сейчас, когда вчерашние выпускники в массе своей стали абитуриентами, вскрылась досадная ошибка в их аттестатах. Во вкладыше документа с табелем успеваемости вместо надписи "Недействителен без аттестата" было напечатано "Недействителен аттестат".

Как сообщили в Министерстве образования республики, ошибка была допущена как со стороны ответственного сотрудника Минобразования, так и со стороны типографии. В общей сложности теперь необходимо заменить около 48 тысяч документов. Процедура замены начнётся этой неделе, однако поменять сразу такой объём не получится. В связи с чем вузам республики рекомендовано временно принимать существующие документы.