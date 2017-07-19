"Я никогда не изменюсь" и ещё 9 легендарных цитат лидера КиШ Михаила Горшенёва

19 июля 2013 года у себя дома скончался Михаил Горшенёв, меньше месяца не дожив до 40-летия. Пять лет поклонники собираются в Санкт-Петербурге и других российских городах, чтобы почтить его память. Горшок всегда поражал и журналистов, и поклонников своими интервью. Что говорил музыкант о себе, любви и классической музыке.

Я никогда не изменюсь Михаил Горшенёв Я боюсь серьёзных людей, они опасны для общества Михаил Горшенёв Моцарт — классный мелодист! Михаил Горшенёв Долго молчать нельзя. Забудут Михаил Горшенёв Я настроен к жизни юмористически Михаил Горшенёв "Король и шут" будет всегда Михаил Горшенёв Героин — это страшно, с ним человек в одиночку не справится Михаил Горшенёв Романтика — это что-то ветреное, а в жизни пусть всё будет по-настоящему Михаил Горшенёв Рэп — это тот же шансон Михаил Горшенёв Россия как была в средневековом состоянии, так и находится Михаил Горшенёв