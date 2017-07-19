"Я никогда не изменюсь" и ещё 9 легендарных цитат лидера КиШ Михаила Горшенёва

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"Я никогда не изменюсь" и ещё 9 легендарных цитат лидера КиШ Михаила Горшенёва

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Фото © РИА Новости/Алексей Куденко

19 июля 2013 года у себя дома скончался Михаил Горшенёв, меньше месяца не дожив до 40-летия. Пять лет поклонники собираются в Санкт-Петербурге и других российских городах, чтобы почтить его память. Горшок всегда поражал и журналистов, и поклонников своими интервью. Что говорил музыкант о себе, любви и классической музыке.

Я никогда не изменюсь

Михаил Горшенёв

Я боюсь серьёзных людей, они опасны для общества

Михаил Горшенёв

Моцарт — классный мелодист!

Михаил Горшенёв

Долго молчать нельзя. Забудут

Михаил Горшенёв

Я настроен к жизни юмористически

Михаил Горшенёв

"Король и шут" будет всегда

Михаил Горшенёв

Героин — это страшно, с ним человек в одиночку не справится

Михаил Горшенёв

Романтика — это что-то ветреное, а в жизни пусть всё будет по-настоящему

Михаил Горшенёв

Рэп — это тот же шансон

Михаил Горшенёв

Россия как была в средневековом состоянии, так и находится

Михаил Горшенёв

Автор:
Алена Шаповалова
АШ
Алена Шаповалова
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