Белый дом: Обвинения СМИ в сокрытии "тайной" встречи Путина и Трампа подлы

В Вашингтоне пояснили, что лидеры двух стран провели короткую беседу в рамках официального ужина на G20 в Гамбурге.

В Белом доме отреагировали на обвинения СМИ в сокрытии якобы второй встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в рамках саммита G20. В Вашингтоне отметили, что инсинуации прессы на эту тему подлы, лживы и абсурдны.

Инсинуации на тему того, что Белый дом якобы попытался скрыть факт второй встречи, ложны, полны подлости и абсурда Представитель Белого дома

Кроме того, в администрации Трампа пояснили, что был лишь короткий разговор между Путиным и президентом США и то в конце официального ужина, организованного в рамках саммита G20. Причём эту встречу нельзя считать полноценной, добавили в Белом доме.

Сам американский лидер также опровергает сообщения агентства Reuters о том, что у него с российским президентом якобы была тайная встреча во время ужина.