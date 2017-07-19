Белый дом: Обвинения СМИ в сокрытии "тайной" встречи Путина и Трампа подлы

В Белом доме отреагировали на обвинения СМИ в сокрытии якобы второй встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в рамках саммита G20. В Вашингтоне отметили, что инсинуации прессы на эту тему подлы, лживы и абсурдны.
Инсинуации на тему того, что Белый дом якобы попытался скрыть факт второй встречи, ложны, полны подлости и абсурда
Представитель Белого дома
Кроме того, в администрации Трампа пояснили, что был лишь короткий разговор между Путиным и президентом США и то в конце официального ужина, организованного в рамках саммита G20. Причём эту встречу нельзя считать полноценной, добавили в Белом доме.
Сам американский лидер также опровергает сообщения агентства Reuters о том, что у него с российским президентом якобы была тайная встреча во время ужина.
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