Из-за строгих родителей влюблённые поженились спустя 70 лет после знакомства

Кэти Смит и Эд Селлерс познакомились в 40-х годах и влюбились друг в друга, но родные запретили заключать брак.

В Северной Каролине поженились 88-летний Эд Селлерс и 89-летняя Кэти Смит, которые более 70 лет со дня знакомства не могли вступить в брак, сообщают местные СМИ.

Молодые люди влюбились друг в друга, когда им было по 14–15 лет. Но их родители следовали очень строгим религиозным принципам, которые допускали только ухаживание.

— Она заставила его подождать около двух лет, прежде чем позволить поцеловать. Большая часть их отношений заключалась в том, что они могли сидеть на диване в гостиной, где должен быть сопровождающий, — рассказала внучка женщины Стефани Хельсель.

Пара рассталась. Он нашёл супругу, она вышла замуж, но спутники жизни давно умерли. Муж Смит скончался 17 лет назад от рака, а жена Селлерса умерла четыре года назад после борьбы с болезнью Альцгеймера.

Полтора года назад Эд нашёл номер Кэти и решился позвонить. Она взяла трубку не сразу. А когда ответила, они долго разговаривали. Как оказалось, влюблённые всё это время жили в 45 минутах езды друг от друга. В течение ещё полугода он навещал женщину дважды в неделю, а потом они решили пожениться.