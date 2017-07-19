СМИ: На Филиппинах около 50 боевиков обстреляли охрану Родриго Дутерте

Экстремисты открыли огонь по автомобилям с сотрудниками службы безопасности президента, в результате семеро военнослужащих получили ранения.

Около 50 боевиков, которые переоделись в представителей правительственных войск, атаковали два автомобиля с охраной президента Филиппа Родриго Дутерте. Как сообщает агентство Anadolu, экстремисты атаковали службу безопасности лидера республики на одном из КПП в провинции Котабато.

При атаке пострадало семеро военнослужащих. Данных об их состоянии нет.

Стоит отметить, что сам филиппинский президент в этот момент находился в другом месте. Его сотрудники охраны направлялись в Кагаян-де-Оро, чтобы провести там проверку безопасности в рамках предстоящего визита Дутерте в этот город.