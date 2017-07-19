Назван город России с самым большим количеством праворульных авто

По данным аналитиков, количество машин с правым расположением руля преобладает в Сибири и на Дальнем Востоке, по сравнению с другими регионами России.

По состоянию на начало 2017 года больше всего праворульных автомобилей находится в Новосибирске. Такие данные приводит аналитическое агентство "Автостат", которое провело исследование парка легковых автомобилей в городах с населением свыше одного миллиона жителей.

Согласно результатам исследования, примерно у 148 тысяч автомобилей в Новосибирске руль расположен с правой стороны. Это 34 процента от общего числа новосибирских легковых автомобилей. Следом за новосибирскими любителями праворульных авто идут красноярские автомобилисты. Там доля таких машин 30,7 процента. Тройку лидеров в этом списке замыкает Омск с показателем 18 процентов.

Стоит отметить, что следующие в списке города — Челябинск и Екатеринбург — имеют заметно меньшую долю праворульных автомобилей. У них по 5 процентов. В Ростове-на-Дону, Уфе, Перми, Воронеже, Волгограде и Москве показатель и того меньше — от одного до двух процентов. Менее одного процента праворульных авто в Нижнем Новгороде, Самаре, Санкт-Петербурге. Замыкает список Казань с результатом 0,6 процента.