Военнослужащие, которые не прошли тест на наркотики, будут лишены пособий

Соответствующий законопроект, который подписан российским президентом, размещён на портале правовой информации.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о том, что военнослужащие, которые не прошли тест на употребление наркотиков и были уволены, также будут лишены денежных пособий. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, выплаты не будут выдаваться тем военным, которые не только не прошли тест на наличие наркотиков в организме, но и приняли запрещённые или психотропные вещества без назначения врача.

Таким образом, законопроект расширяет список причин, по которым при увольнении военным не будет выдаваться единовременное пособие.