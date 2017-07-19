Двое жителей Сахалина пытали мужчину за кражу пластиковых окон

По версии следствия, его сначала избивали, после чего топили и подвешивали за шею и за руки.

Следователи подозревают двоих жителей Сахалина в том, что они пытали мужчину, которого заподозрили в краже пластиковых окон, газового котла, радиаторов и линолеума из строящегося дома. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

— По версии следствия, вечером 30 июня подозреваемые встретили 38-летнего местного жителя и, предположив, что он причастен к совершению кражи из строящегося дома одного из подозреваемых, потребовали от мужчины признаться в совершении преступления, — отмечается в сообщении.

Когда он стал всё отрицать, мужчины накинулись на него с кулаками. После этого, как сообщили правоохранители, мужчины погрузили возможного вора в багажник авто и отвезли на берег Анивского залива, где топили его. После этого с ним поехали в строящееся здание, где мужчину насильно удерживали, избивали, подвешивали за шею, руки.

В полицию о похищении сообщила родственница мужчины. Его нашли и освободили. А в отношении двух местных жителей возбудили уголовное дело по статье "Похищение человека".