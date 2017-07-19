Востоковед: Заминированная боевиками древняя Расафа вполне сравнима с Пальмирой

По словам научного сотрудника Института востоковедения РАН, Расафа очень богата ценными артефактами.

Древний сирийский город Расафа, заминированный перед отступлением боевиками ИГИЛ*, по своим ценностям вполне может быть сопоставим с Пальмирой. Об этом Лайфу рассказал историк-арабист, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин.

— Там сохранились стены мечети восьмого века, однако основные памятники связаны ещё с доисламским периодом. Они представляют большую ценность. Это город, который, возможно, сопоставим с Пальмирой. Там очень много старины, — отметил специалист. — Раньше этот город назывался Сергиополь. Это древний город. На этой территории обитали хассаниды. Они переселились в Сирию ещё в доисламский период.

По словам специалиста, в период Омейядского халифата в Расафе часто бывал омейядский халиф Ишам (742–743 годы).

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.