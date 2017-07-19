Двораковский написал заявление об уходе с поста мэра Омска

Вячеслав Двораковский собирался уволиться после избрания нового главы города, но выборы были перенесены с весны на осень 2017 года.

Глава Омска Вячеслав Двораковский написал заявление о снятии с себя полномочий мэра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя городского совета Ирину Серебренникову. В заявлении Двораковского говориться, что решение покинуть пост градоначальника было вызвано собственным желанием мэра.

— Сегодня в начале заседания Галина Николаевна (Горст, председатель горсовета. — Прим. ред.) сообщила депутатам, что в горсовет поступило заявление от Вячеслава Викторовича Двораковского о снятии полномочии с 19 июля. Вопрос будет рассматриваться в числе дополнительных в конце заседания, — приводит слова Серебренниковой агентство.

Отметим, весной этого года Двораковский обещал покинуть пост главы Омска сразу после выборов. Однако избрание было перенесено с весны на осень 2017 года.