Член Блока Петра Порошенко посвятил пост в "Фейсбуке" одарённой голливудской актрисе Хеди Ламарр, которая не только впервые изобразила на экране оргазм, но ещё и запатентовала современные системы связи. Ну и, по словам нардепа, была "истинной украинкой", хотя и никогда там не жила.

Удивительную способность приписывать украинское "гражданство" всем и вся продемонстрировал депутат Верховной рады Глеб Загорий. Парламентарий считает, что современный мир обязан появлением Wi-Fi Украине, потому что его изобретательницей была голливудская актриса украинского, по словам нардепа, происхождения.

— Это Хеди Ламарр, львовянка по происхождению. Её мы знаем не только как прекрасную актрису, покорившую Голливуд, но и как изобретательницу, благодаря которой появились современные системы связи. Всё потому, что во времена Второй мировой войны она запатентовала систему управления торпедами, едва ли не единственную в своём роде, — написал нардеп на своей странице в "Фейсбуке".

Впрочем, уже ниже он уточняет, что "львовянином" на самом деле являлся её отец, Эмиль Кислер, который покинул родные края ещё студентом, сделал головокружительную карьеру банкира в Вене и никогда не возвращался на Украину.

Однако этот факт ничуть не смущает Загория. В своём посте он указал, что именно великие "потомки украинцев" меняют мир.

— Её история рассказывает нам о том, как потомки украинцев меняют мир и становятся гениальными изобретателями. И подчас тяжело даже оценить, где украинский талант оказал свой эффект на историю. Своим умом и напряжённой работой, — добавил он.

Отметим, Хеди Ламарр, являясь, безусловно, талантливым физиком, заслуженно носила звание и первой красавицы Голливуда. Настоящая слава пришла к актрисе после фильма "Экстаз" 1933 года. А всё из-за первого в истории кино воспроизведения оргазма. По этическим соображениям фильм неоднократно запрещали, пикантную сцену вырезали, но это только добавило Хеди популярности и народной любви.