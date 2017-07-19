Пассажиров лайнера эвакуировали перед взлётом из Хургады из-за задымления

По данным СМИ, некоторые пассажиры даже получили ушибы при экстренной эвакуации, а у одного — подозрение на перелом.

В пассажирском лайнере британской авиакомпании прям перед вылетом из Хургады произошло задымление. Всех, кто находился на борту самолёта, экстренно эвакуировали, сообщает портал "Аль-Масри аль-Йоум".

Примечательно, что лайнер уже двигался по рулёжной дорожке, когда в салоне заметили дым. В итоге пассажиров вывели из аварийных выходов. Причём при эвакуации некоторые из них получили ушибы, а у одного даже подозрение на перелом.

По предварительной информации, к задымлению в салоне самолёта могла привести неполадка в одном из двигателей. Примечательно, что в момент инцидента на борту был 251 пассажир и девять членов экипажа.

ЧП привело к тому, что в течение четырёх часов была парализована работа аэропорта Хургады.