Разряд в 27 тысяч вольт. Украинца ударило током во время селфи на крыше поезда

После неудачной попытки сделать фото 15-летний подросток был экстренно доставлен в одну из больниц в Тернополе.

В Тернополе 15-летний подросток получил удар током в 27 тысяч вольт, когда залез на вагон грузового поезда, чтобы сделать селфи, сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу полиции Тернопольской области.

— Юноша залез на вагон, чтобы сфотографироваться. Он приблизился на расстояние менее двух метров к проводам высоковольтной линии, и его ударило током, — отмечается в сообщении.

Очевидцы рассказали, что услышали сильный звук, похожий на взрыв. Затем поняли, что на вагон забрался посторонний и его ударило током. Молодого человека с сильными ожогами отправили в больницу. Медики сообщили, что его жизни ничего не угрожает.