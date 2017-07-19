В Пензе водитель сбил шестилетнего мальчика и вместо помощи накричал на него

Ребёнок уже около двух недель находится в больнице с многочисленными переломами и ушибами.

В Пензе на записи камер программы "Безопасный дом" попал момент наезда иномарки на шестилетнего мальчика. Инцидент произошёл около одной из многоэтажек на Кронштадской улице. Об этом сообщает паблик Mash.

Пятеро детей играли во дворе дома. Когда один из них стал перебегать дорогу к подъезду, его сбила иномарка. Водитель, вместо того чтобы помочь ребёнку подняться, накричал и уехал с места. По словам очевидцев, шестилетний мальчик смог встать сам, но, дойдя до подъезда, почувствовал острую боль.

На данный момент ребёнок уже около двух недель находится в больнице с многочисленными переломами и ушибами.

Полиция задержала водителя. Им оказался житель соседнего дома. Теперь ему предстоит ответить по закону не только за то, что сбил мальчика, но и за оставление места ДТП.