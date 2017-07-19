В Луганске задержан украинский диверсант, готовивший "резонансный теракт"

По данным следствия, мужчина должен был осуществить взрыв, жертвами которого могли стать иностранцы и мирные жители.

Силовики ЛНР сообщили о предотвращённом резонансном теракте в Луганске, жертвами которого должны были стать не только мирные жители, но и иностранные граждане. По данным Министерства госбезопасности народной республики, украинские спецслужбы направили диверсанта на территорию Луганска, чтобы тот разместил взрывное устройство на территории в гостиничном комплексе "Дружба", а именно в сауне "Камелот".

— Попытка совершить диверсионно-террористический акт была пресечена правоохранителями Луганской Народной Республики. Задержанным является гражданин Украины, ранее судимый за разбой и грабежи Руслан Донич. В феврале текущего года он был завербован спецслужбами Украины и переброшен в город Луганск для выполнения поставленных ему задач, — цитирует представителя силового ведомства РИА "Новости".

Как отметили в МГБ ЛНР, задержание диверсанта стало результатом спланированной спецоперации. В настоящее время по данному факту ведётся следствие, а задержанный диверсант даёт показания.