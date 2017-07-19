Матвиенко предупредила Польшу об ответных мерах из-за решения сносить памятники

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предупредила Польшу, что Россия готовит ответные меры из-за закона, разрешающего сносить советские памятники.

— В МИД России было соответствующее заявление, я знаю, они готовят ответные меры, может быть, запросить какие, чтобы проинформировать нас, — отметила Матвиенко, обращаясь к главе международного комитета Совфеда Константину Косачёву.

Напомним, польский президент Анджей Дуда подписал законопроект о запрете пропаганды коммунизма, предусматривающий снос памятников советской эпохи. В МИД РФ назвали это возмутительной провокацией, при этом Польша своими действиями наносит российскому народу тяжёлые оскорбления.