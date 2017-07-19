Российская туристка погибла, упав с крыши отеля на Пхукете

Известно, что Полина Тарасова отдыхала в Патонге со своей 10-летней дочерью, которая в момент происшествия находилась в номере. По словам полицейских, девочка передана на попечение консульским работникам.

Российская туристка погибла на тайском острове Пхукет. Как сообщают местные СМИ, 39-летнюю уроженку Тюменской области Полину Тарасову обнаружили спасатели перед зданием гостиницы с травмами, характерными для падения с высоты. Как выяснилось позже, женщина упала с крыши здания, где располагались терраса для отдыха гостей и бассейн.

Пострадавшую оперативно доставили в больницу, но спасти ей жизнь медикам не удалось.

При этом правоохранители пока не установили, был ли это несчастный случай или суицид. Отметим, что обувь россиянки была обнаружена у ограждения на крыше здания.