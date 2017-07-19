Российская туристка погибла, упав с крыши отеля на Пхукете

Российская туристка погибла на тайском острове Пхукет. Как сообщают местные СМИ, 39-летнюю уроженку Тюменской области Полину Тарасову обнаружили спасатели перед зданием гостиницы с травмами, характерными для падения с высоты. Как выяснилось позже, женщина упала с крыши здания, где располагались терраса для отдыха гостей и бассейн.
Пострадавшую оперативно доставили в больницу, но спасти ей жизнь медикам не удалось.
При этом правоохранители пока не установили, был ли это несчастный случай или суицид. Отметим, что обувь россиянки была обнаружена у ограждения на крыше здания.
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