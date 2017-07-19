Заячьи ушки и свиной пятачок. Москвичи смогут увидеть африканского трубкозуба

В июле и августе детёныш будет на карантине, а в сентябре он станет полноценным обитателем Московского зоопарка.

В Московский зоопарк из Екатеринбурга перевезут африканского трубкозуба, сообщается на официальном портале столичного правительства. Увидеть млекопитающее с телом муравьеда, пятачком как у свиньи и ушами как у зайца жители города смогут уже в сентябре.

— Каждое новое животное для нас большая радость. Мы уже давно договорились с зоопарком Екатеринбурга о том, что их детёныш переедет в Москву, но нужно было дождаться, пока малыш подрастёт, — отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

По её словам, оставшиеся дни июля и на протяжении всего августа животное будет находиться на карантине, а пока специалисты готовят для нового подопечного вольер в павильоне "Ночной мир". Детёныш уже перешёл с материнского молока на сухой корм, кашу, бананы и червей, а значит, готов к взрослой жизни.

Жители Центральной и Южной Африки, где обычно обитает трубкозуб, называют его земляным поросёнком, потому что он одновременно похож и на свинью, и на муравьеда. Взрослая особь трубкозуба весит от 50 до 70 килограммов и достигает полутора метров в длину.

В конце марта Лайф писал о том, что из Екатеринбурга в Чехию отправили детёныша трубкозуба на встречу со своей "невестой" по программе обмена между зоопарками.