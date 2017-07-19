В поле в Ростовской области нашли загадочные криптограммы

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В поле в Ростовской области нашли загадочные криптограммы

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Преподаватель из Ставрополя, заблудившись, обнаружил в поле "таинственные знаки".

Преподаватель из Ставрополя 27-летний Илья Коркин в начале июня отправился на машине по делам в Таганрог. Навигатор предложил ему срезать дорогу. В какой-то момент молодой человек заблудился. Оказавшись посреди огромного поля, он увидел "непонятные знаки", сообщает Mash.

<p>Фото: Mash</p>

— Колосья были примяты под углом 45 градусов, линии геометричны, похожи на иероглифы или QR-код, — сказал преподаватель.

Через несколько дней он снял поле с высоты. Кадры показал своим коллегам из колледжа. Преподаватели сошлись во мнении, что это явление невозможно объяснить с точки зрения логики и науки.

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