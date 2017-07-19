Трое погибли в ДТП с маршруткой под Пятигорском

По данным МЧС России по Ставропольскому краю, авария произошла в 8:29 в станице Константиновской.

Сегодня утром в станице Константиновской (под Пятигорском), на пересечении Фабричной и Шоссейной улиц, произошло столкновение маршрутки с мусоровозом. Как пишет паблик Leika, на месте происшествия погибло три человека, ещё восьмерых госпитализировали.

Видеоролик гражданский журналист прислала через приложение LifeCorr (можно скачать для iOS и Android) и получила за это гонорар.

По данным регионального отделения МЧС, в автобусе находилось 15 человек, водитель мусоровоза не пострадал. Детей среди погибших и пострадавших нет.