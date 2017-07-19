Совфед одобрил протокол о размещении авиационной группы ВС РФ в Сирии

Стоит отметить, что изначально протокол о соглашении был подписан президентом России Владимиром Путиным в конце прошлого года.

Совфед ратифицировал протокол о размещении авиагруппы ВС РФ на территории Сирии. Отмечается, что документ регулирует вопросы нахождения российской авиации в этой стране.

Согласно протоколу, срок действия соглашения изменяется с бессрочного на 49 лет. Причём каждые 25 лет он может автоматически продлеваться в том случае, если ни одна из сторон не сообщит о своём желании расторгнуть договор.

Отмечается, что соглашение поможет российской авиагруппе работать в Сирии в полном объёме.

Протокол к соглашению между Россией и Сирией о размещении авиагруппы ВС РФ на территории этой страны подписан главой государства Владимиром Путиным в конце декабря прошлого года.