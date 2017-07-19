Совфед ратифицировал конвенцию СЕ о безопасности во время футбольных матчей

Документом предусматривается создание комитета по безопасности и защите на спортивных мероприятиях.

Совет Федерации ратифицировал конвенцию Совета Европы по единому подходу к безопасности, защите и обслуживанию во время спортивных мероприятий, в особенности во время футбольных матчей.

Документ направлен на уменьшение вероятности совершение актов насилия, а также совершенствование международного сотрудничества в области безопасности. Будет создан комитет для решения данных вопросов.

Для реализации конвенции в прошлом году было изменено законодательство РФ и приняты соответствующие правовые акты.

Конвенция была открыта в преддверии четвертьфинального матча Евро-2016 на парижском стадионе "Стад де Франс". Тогда её подписали представители 14 стран, а позднее присоединились ещё семь. Ратифицировали документ Монако и Франция. Для вступления конвенции в силу три члена СЕ должны согласиться принять обязательства по её применению.