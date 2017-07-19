Украина дважды отказывала Грузии в экстрадиции Саакашвили

Уголовное преследование экс-президента не может рассматриваться как политический процесс, убеждены в грузинском Минюсте.

Грузинская прокуратура дважды направляла официальному Киеву запрос об экстрадиции экс-президента Михаила Саакашвили, но дважды получила отказ. Об этом журналистам заявила министр юстиции Грузии Тея Цулукиани.

При этом, по её словам, на руках у грузинской стороны были все доказательства вины Саакашвили и при необходимости госорганы Грузии были готовы ознакомить с ними украинских коллег.

— Мы два раза официально обращались к украинской стороне с требованием передачи Саакашвили — и дважды мы получили официальный отказ. Наше требование было отправлено, обосновано, доказательства отправлены, и на основе этих же доказательств украинская сторона может принять решение, которое уже приемлемо для неё на данном этапе, — пояснила она.

По словам Цулукиани, уголовное преследование экс-президента не может рассматриваться как политический процесс.

— Это вопрос доказательств, а доказательства говорят против господина Саакашвили, — добавила глава Минюста.

Отметим, вопрос о возможности экстрадиции Саакашвили теперь, когда он не занимает высокую государственную должность на Украине и в целом находится в оппозиции к руководству страны, задали Петру Порошенко журналисты в Тбилиси, куда он прибыл накануне с официальным визитом. Однако украинский лидер ушёл от ответа, добавив, что этой темы нет в повестке дня.