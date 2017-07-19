Депутаты Госдумы одобрили закон о курортном сборе

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Депутаты Госдумы одобрили закон о курортном сборе

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Фото: © РИА Новости/Сергей Мальгавко

Ожидается, что пилотный проект будет проводиться с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года.

Госдума в третьем чтении приняла закон о введении курортного сбора в качестве эксперимента на территории Крыма, Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краях.

Документ предусматривает, что курортный сбор будет взиматься в этих регионах не ранее, чем с 1 мая следующего года, при этом субъекты должны принять свои местные законы по этому поводу не позднее 1 декабря 2017 года.

Отмечается, что пилотный проект был введён из-за необходимости развития и восстановления российских курортов. Эксперимент будет проводиться с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года.

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