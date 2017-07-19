Альпинист из Латвии погиб в горах Кабардино-Балкарии

Как сообщили спасатели, мужчина сорвался с высоты 3900 метров в Черекском районе.

Альпинист из Латвии скончался во время восхождения на гору Кундюм, что в Черекском районе Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

— При восхождении в Черекском районе на высоте 3900 метров сорвался и погиб альпинист из Риги 1985 года рождения, — сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя регионального ГУ МЧС Кантемира Берова.

Сообщается, что для эвакуации привлекали представителей эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда. По предварительной информации, турист совершал восхождение в составе группы из пяти человек, остальные участники восхождения не пострадали.