Почувствовали запах горящей резины или пластика и предотвратили возгорание транспортного средства.

Под Вологдой сотрудники ДПС спасли 79-летнему дедушке старенькую "Оку" от возгорания. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

Полицейские остановили транспортное средство с пенсионером за рулём, заподозрив, что авто неисправно.

— Проверяя исправность глушителя, один из сотрудников понял, что запах скорее похож не на выхлопные газы, а на продукты горения резины или пластика. Тогда он незамедлительно взял огнетушитель из патрульного авто и приступил к тушению возгорания, в это же время его напарник обеспечил безопасность на дороге и вызвал противопожарную службу, — сообщают в УМВД по Вологодской области.

Опасный инцидент удалось предотвратить. Дедушка и его машина были спасены.