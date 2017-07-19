Мастер своего дела. Бразильский парикмахер подстриг клиента с помощью топора

Пользователи Сети оценили его профессионализм, однако признались, что не решились бы на подобный эксперимент.

Парикмахер из бразильского города Сеиландия сделал клиенту новую причёску весьма необычным способом: он постриг его не ножницами, а с помощью топора и молотка. Как пишет портал "Дни.ру", ролик, на котором запечатлён этот процесс, стал очень популярным среди пользователей Сети.

This barber uses an AXE for his clients’ haircuts! https://t.co/bJQ0sSR45p pic.twitter.com/jyajxbzf3n — Daily Mail Online (@MailOnline) 18 июля 2017 г.

На кадрах видно, как мастер ловко сбривает волосы мужчине с помощью топора, по которому бьёт молотком. Всё же многие из тех, кто оценил профессионализм парикмахера, признались, что не решились бы на такой экстремальный поход в салон красоты.