Мастер своего дела. Бразильский парикмахер подстриг клиента с помощью топора

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Мастер своего дела. Бразильский парикмахер подстриг клиента с помощью топора

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Пользователи Сети оценили его профессионализм, однако признались, что не решились бы на подобный эксперимент.

Парикмахер из бразильского города Сеиландия сделал клиенту новую причёску весьма необычным способом: он постриг его не ножницами, а с помощью топора и молотка. Как пишет портал "Дни.ру", ролик, на котором запечатлён этот процесс, стал очень популярным среди пользователей Сети.

На кадрах видно, как мастер ловко сбривает волосы мужчине с помощью топора, по которому бьёт молотком. Всё же многие из тех, кто оценил профессионализм парикмахера, признались, что не решились бы на такой экстремальный поход в салон красоты.

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