Российские врачи имплантировали бионическую сетчатку глаза незрячему пациенту

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Российские врачи имплантировали бионическую сетчатку глаза незрячему пациенту

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Фото: ©РИА Новости/Сергей Кузнецов

Врачи оценивают состояние мужчины как удовлетворительное и обещают его выписать через несколько дней.

В России прошла первая операция по замене сетчатки глаза человека на бионический имплант. Как сообщает телеграм-канал Mash, пациентом стал 59-летний мужчина, который более 20 лет был полностью слепым.

Сообщается, что операция была проведена в научно-клиническом центре оториноларингологии ФМБА России. Вживлённое устройство содержит 60 специальных датчиков и электродов, которые полностью заменяют обычный человеческий глаз.

В настоящее время мужчина проходит курс реабилитации после операции. По прогнозам врачей, через несколько дней его смогут выписать.

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