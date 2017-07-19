Российские врачи имплантировали бионическую сетчатку глаза незрячему пациенту

Врачи оценивают состояние мужчины как удовлетворительное и обещают его выписать через несколько дней.

В России прошла первая операция по замене сетчатки глаза человека на бионический имплант. Как сообщает телеграм-канал Mash, пациентом стал 59-летний мужчина, который более 20 лет был полностью слепым.

Сообщается, что операция была проведена в научно-клиническом центре оториноларингологии ФМБА России. Вживлённое устройство содержит 60 специальных датчиков и электродов, которые полностью заменяют обычный человеческий глаз.

В настоящее время мужчина проходит курс реабилитации после операции. По прогнозам врачей, через несколько дней его смогут выписать.