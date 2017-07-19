Савченко: Когда я училась на модельера, у меня вкус был лучше

Нардеп Верховный рады ответила на вопросы о красоте внештатному корреспонденту Лайфа Евгению Василькевичу.

Нардеп Верховной рады Надежда Савченко в эксклюзивном интервью внештатному корреспонденту Лайфа Евгению Василькевичу рассказала, что красиво одевалась, когда обучалась на модельера.

Дело в том, что раньше у меня вкус был куда лучше, когда я училась на модельера. Я тогда придерживалась… Не то что придерживалась, но я понимала, что красота требует жертв Надежда Савченко

По словам бывшей украинской военнослужащей, она могла одеваться неудобно, зато "это было красиво". Теперь же она решила отбросить условности и одеваться так, чтобы ей было комфортно. При этом Савченко отмечает, что выглядет эстетично.

Стоит отметить, что нардеп Рады периодически поражала сменой имиджа. Так, в марте она давала интервью украинским СМИ с накрашенными глазами и губами и ещё в зелёной блузке, а буквально через неделю появилась в эфире без макияжа и в вышиванке.