Кончаловский призвал ввести санкции против "Оскара"

Российский режиссёр сравнил известную кинопремию с McDonald's и заявил, что награждённые ею фильмы не являются искусством.

‍Режиссёр Андрей Кончаловский призвал ввести со стороны РФ санкции против американской кинопремии "Оскар".

— В целом "Оскар" для меня не существует, — заявил постановщик в интервью ТАСС. — Если бы я жил в Америке, возможно, хотел бы его получить, но зачем мне "Оскар" в России? Я считаю, что сейчас "Оскар" — как McDonald's, это транснациональная корпорация. И качество у неё очень сомнительное.

Кончаловский добавил, что не надо посылать отечественные картины на "Оскар". По словам режиссёра, награждённые американской премией фильмы не являются искусством.

— Многие фильмы, награждённые "Оскаром", не искусство, а продукт. Особенно в последние 20 лет! А есть искусство, к которому Голливуд не имеет никакого отношения. И очень много талантливых людей по всему миру, — сказал постановщик.

Ранее Кончаловский находился в составе Российского оскаровского комитета, но несколько лет назад вышел из него.